Slava ga ni spremenila

Dvakratni oskarjevec Tom Hanks, ki je bil za žlahtni kipec nominiran za vloge v filmih, kot so Velik (1988), Philadelphia(1993), Forrest Gump (1994), Reševanje vojaka Ryana (1998) in Brodolom(2000), je bil pred leti tudi prejemnik nagrade za humanost (Arts for Humanity Award), ki jo podeljuje humanitarna fundacija Elie Wiesel. Takrat je dejal, da je dobrodelnost pomembnejša od igranja, vendar je to dvoje zelo povezano, saj mu prav igranje v filmskih uspešnicah omogoča, da je lahko altruist. "Ko se zbudiš v nov dan, veš, da moraš narediti nekaj, da bo svet postal boljši," je še dejal ob priložnosti.

Zvezdnik, ki je skozi celotno kariero vedno sodeloval pri raznih dobrodelnih in okoljskih organizacijah, je tako že večkrat dokazal, da ga slava ni spremenila. Kljub slavi tako zvezdnik ostaja na realnih tleh. To je znova dokazal tudi pred dnevi, ko se je ustavil v restavraciji s hitro prehrano.