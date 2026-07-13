Slava mu ni vedno pomagala: tudi Mick Jagger večkrat zavrnjen

Navkljub vsej slavi tudi Micku Jaggerju ni tuja izkušnja, ki jo danes poznamo kot 'ghosting' oziroma to, da oseba, s katero razvijaš odnos, nenadno prekine vse stike brez pojasnila. V pogovoru z voditeljem Zaneom Lowom za Apple Music je 82-letni glasbenik razkril navdih za čustveno balado Back in Your Life , ki so jo z The Rolling Stonesi izdali letos. "Besedilo sem napisal zelo hitro," je povedal Jagger, ki je pri skladbi sodeloval s Keithom Richardsom in Andrewom Wattom .

"Gre za klasično zgodbo. Spoznal si žensko, med vama se je razvila kratka romanca, nato pa je preprosto prekinila vse stike," je v smehu pojasnil zvezdnik in dejal, da besedilo temelji na njegovih lastnih izkušnjah, katerih pa se je v preteklih letih nabralo veliko. Voditelj je bil nad njegovim priznanjem nadvse presenečen in dejal: "Kdo za vraga pa prekine stike z Mickom Jaggerjem?" Glasbenik pa se je zgolj nasmejal in dejal: "Tudi to se zgodi."

Jagger je še pojasnil, da pesem obravnava univerzalno temo in da je veliko časa posvetil piljenju besedila, ni pa razkril, katera osebna izkušnja ga je navdihnila. Svoje zasebno življenje je namreč vselej skrbno varoval pred očmi javnosti. "Sem mestni človek in v takšnem življenju se pogosto znajdeš v bežnih razmerjih. Danes so tu, jutri jih ni več," je nekoč povedal za revijo Interview.