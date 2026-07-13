Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Slava mu ni vedno pomagala: tudi Mick Jagger večkrat zavrnjen

Los Angeles, 13. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Mick Jagger

Legendarni roker Mick Jagger je priznal, da se je zgodilo, da so tudi z njim ženske, s katerimi se je dobival, nenadno prekinile vse stike brez pojasnila. Družbeni pojav, ki ga danes poznamo kot 'ghosting', je pevca navdihnil pri pisanju nove skladbe Back in Your Life, ki je del svežega albuma zasedbe The Rolling Stones.

Navkljub vsej slavi tudi Micku Jaggerju ni tuja izkušnja, ki jo danes poznamo kot 'ghosting' oziroma to, da oseba, s katero razvijaš odnos, nenadno prekine vse stike brez pojasnila. V pogovoru z voditeljem Zaneom Lowom za Apple Music je 82-letni glasbenik razkril navdih za čustveno balado Back in Your Life, ki so jo z The Rolling Stonesi izdali letos. "Besedilo sem napisal zelo hitro," je povedal Jagger, ki je pri skladbi sodeloval s Keithom Richardsom in Andrewom Wattom.

The Rolling Stones
The Rolling Stones
FOTO: Profimedia

"Gre za klasično zgodbo. Spoznal si žensko, med vama se je razvila kratka romanca, nato pa je preprosto prekinila vse stike," je v smehu pojasnil zvezdnik in dejal, da besedilo temelji na njegovih lastnih izkušnjah, katerih pa se je v preteklih letih nabralo veliko. Voditelj je bil nad njegovim priznanjem nadvse presenečen in dejal: "Kdo za vraga pa prekine stike z Mickom Jaggerjem?" Glasbenik pa se je zgolj nasmejal in dejal: "Tudi to se zgodi."

Jagger je še pojasnil, da pesem obravnava univerzalno temo in da je veliko časa posvetil piljenju besedila, ni pa razkril, katera osebna izkušnja ga je navdihnila. Svoje zasebno življenje je namreč vselej skrbno varoval pred očmi javnosti. "Sem mestni človek in v takšnem življenju se pogosto znajdeš v bežnih razmerjih. Danes so tu, jutri jih ni več," je nekoč povedal za revijo Interview.

Mick Jagger in Melanie Hamrick
Mick Jagger in Melanie Hamrick
FOTO: Profimedia

Jagger je med svojo uspešno kariero slovel po številnih razmerjih in ljubezenskih aferah. V biografiji Mick, ki jo je napisal Christopher Andersen, je zapisano, da naj bi pevec v življenju spal s približno 4.000 ženskami. Glasbenik je bil tudi dvakrat poročen, z Bianco Jagger ter Jerry Hall, čeprav njun zakon uradno ni bil veljaven. Od leta 2014 pa je v razmerju z baletno plesalko Melanie Hamrick.

Skladba Back in Your Life je bila uvrščena na sveži studijski album Foreign Tongues, ki je izšel pred dnevi. Na njem so med drugim gostovali tudi Paul McCartney, Robert Smith iz skupine The Cure, Chad Smith iz zasedbe Red Hot Chili Peppers ter Steve Winwood.

Razlagalnik

The Rolling Stones so ena najvplivnejših britanskih rock skupin vseh časov, ustanovljena v Londonu leta 1962. Skupino, ki je postala sinonim za uporniški duh rock'n'rolla, so prvotno sestavljali Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman in Charlie Watts. Znani so po svojem surovem zvoku, ki temelji na bluesu, in nepozabnih uspešnicah, kot so (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black in Gimme Shelter. Njihov prispevek k popularni kulturi presega zgolj glasbo, saj so s svojo karizmo in slogom močno vplivali na modo, vedenje mladih in razvoj koncertne industrije, zaradi česar so postali globalna kulturna institucija.

Izraz 'ghosting' (v prevodu 'dušenje' ali 'izginjanje') opisuje sodoben družbeni pojav, pri katerem ena oseba nenadoma in brez kakršnegakoli pojasnila prekine vso komunikacijo z drugo osebo, s katero je bila v stiku ali razmerju. To se običajno zgodi prek digitalnih kanalov, kot so aplikacije za zmenke, SMS-sporočila ali družbena omrežja, kjer oseba preprosto preneha odgovarjati na sporočila, klice in ignorira vso nadaljnjo interakcijo. Ta praksa se pogosto obravnava kot oblika čustvene nezrelosti, saj prejemniku ne ponudi zaključka ali razlage za konec odnosa, kar lahko povzroči občutke zmedenosti, zavrnitve in negotovosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Mick Jagger razmerje ženske album The Rolling Stones

Kdo je dekle nogometnega zvezdnika Lamina Yamala?

24ur.com 80 let Micka Jaggerja: Samo rokenrol, a mu je všeč!
24ur.com Mick Jagger potuje po Egiptu
24ur.com Mick Jagger v zadrego spravil svojega sina
24ur.com Mick Jagger: Številne afere, osem otrok in osebne tragedije
Bibaleze.si Nežna stran Micka Jaggerja: tako je praznoval rojstni dan sina
Cekin.si Mick Jagger šokiral z novico, komu bo zapustil svoje bogastvo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
Zakaj se v nosečnosti pogosteje pojavijo pigmentni madeži?
Zakaj se v nosečnosti pogosteje pojavijo pigmentni madeži?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Zvezdnica priznala: "Dolgo sem bila prepričana, da nočem otrok"
Zvezdnica priznala: "Dolgo sem bila prepričana, da nočem otrok"
zadovoljna
Portal
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
vizita
Portal
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
Sonce in hormoni: Zakaj se naša koža poleti obnaša povsem drugače?
Sonce in hormoni: Zakaj se naša koža poleti obnaša povsem drugače?
cekin
Portal
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
moskisvet
Portal
Kaj se dogaja na svingerskem križarjenju? Pravila vas bodo presenetila
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
Evropa izbrala: to je najbolj elegantna obmorska destinacija
Evropa izbrala: to je najbolj elegantna obmorska destinacija
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
dominvrt
Portal
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
okusno
Portal
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
voyo
Portal
Hitri in drzni: Tokyo drift
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804