Slava mu ni vedno pomagala: tudi Mick Jagger večkrat zavrnjen

Navkljub vsej slavi tudi Micku Jaggerju ni tuja izkušnja, ki jo danes poznamo kot 'ghosting' oziroma to, da oseba, s katero razvijaš odnos, nenadno prekine vse stike brez pojasnila. V pogovoru z voditeljem Zaneom Lowom za Apple Music je 82-letni glasbenik razkril navdih za čustveno balado Back in Your Life, ki so jo z The Rolling Stonesi izdali letos. "Besedilo sem napisal zelo hitro," je povedal Jagger, ki je pri skladbi sodeloval s Keithom Richardsom in Andrewom Wattom.
"Gre za klasično zgodbo. Spoznal si žensko, med vama se je razvila kratka romanca, nato pa je preprosto prekinila vse stike," je v smehu pojasnil zvezdnik in dejal, da besedilo temelji na njegovih lastnih izkušnjah, katerih pa se je v preteklih letih nabralo veliko. Voditelj je bil nad njegovim priznanjem nadvse presenečen in dejal: "Kdo za vraga pa prekine stike z Mickom Jaggerjem?" Glasbenik pa se je zgolj nasmejal in dejal: "Tudi to se zgodi."
Jagger je še pojasnil, da pesem obravnava univerzalno temo in da je veliko časa posvetil piljenju besedila, ni pa razkril, katera osebna izkušnja ga je navdihnila. Svoje zasebno življenje je namreč vselej skrbno varoval pred očmi javnosti. "Sem mestni človek in v takšnem življenju se pogosto znajdeš v bežnih razmerjih. Danes so tu, jutri jih ni več," je nekoč povedal za revijo Interview.
Jagger je med svojo uspešno kariero slovel po številnih razmerjih in ljubezenskih aferah. V biografiji Mick, ki jo je napisal Christopher Andersen, je zapisano, da naj bi pevec v življenju spal s približno 4.000 ženskami. Glasbenik je bil tudi dvakrat poročen, z Bianco Jagger ter Jerry Hall, čeprav njun zakon uradno ni bil veljaven. Od leta 2014 pa je v razmerju z baletno plesalko Melanie Hamrick.
Skladba Back in Your Life je bila uvrščena na sveži studijski album Foreign Tongues, ki je izšel pred dnevi. Na njem so med drugim gostovali tudi Paul McCartney, Robert Smith iz skupine The Cure, Chad Smith iz zasedbe Red Hot Chili Peppers ter Steve Winwood.
The Rolling Stones so ena najvplivnejših britanskih rock skupin vseh časov, ustanovljena v Londonu leta 1962. Skupino, ki je postala sinonim za uporniški duh rock'n'rolla, so prvotno sestavljali Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman in Charlie Watts. Znani so po svojem surovem zvoku, ki temelji na bluesu, in nepozabnih uspešnicah, kot so (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black in Gimme Shelter. Njihov prispevek k popularni kulturi presega zgolj glasbo, saj so s svojo karizmo in slogom močno vplivali na modo, vedenje mladih in razvoj koncertne industrije, zaradi česar so postali globalna kulturna institucija.
Izraz 'ghosting' (v prevodu 'dušenje' ali 'izginjanje') opisuje sodoben družbeni pojav, pri katerem ena oseba nenadoma in brez kakršnegakoli pojasnila prekine vso komunikacijo z drugo osebo, s katero je bila v stiku ali razmerju. To se običajno zgodi prek digitalnih kanalov, kot so aplikacije za zmenke, SMS-sporočila ali družbena omrežja, kjer oseba preprosto preneha odgovarjati na sporočila, klice in ignorira vso nadaljnjo interakcijo. Ta praksa se pogosto obravnava kot oblika čustvene nezrelosti, saj prejemniku ne ponudi zaključka ali razlage za konec odnosa, kar lahko povzroči občutke zmedenosti, zavrnitve in negotovosti.
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