Slavica Ecclestone Dubrovnik obiskala v družbi Jeana Alesija

Slavica Ecclestone in Jean Alesi sta v Dubrovik prispela z luksuzno jahto Lady Gita, dolgo skoraj 50 metrov. Družbo na plovilu, katerega najem znaša skoraj sto tisoč evrov, so jima delali dobri prijatelji.

Najbogatejša Hrvatica, nekdanja manekenka in bivša soproga dolgoletnega prvega moža formule 1, Bernieja Ecclestona, se je z nekdanjim dirkačem sicilijanskih korenin odlično zabavala, z veseljem pa se je z družbo postavila pred objektive fotografov, ki so ji sledili na vsakem koraku. 64-letnica se je z Alesijem, katerega kariero je najbolj zaznamovalo sodelovanje s Ferrarijem - za italijansko moštvo je dirkal med letoma 1991 in 1995 ter na svoj 31. rojstni dan v rdečem dirkalniku na veliki nagradi Kanade dosegel tudi svojo prvo in edino zmago - javno družila že v preteklih letih, med drugim tudi junija 2019 na dirki za veliko nagrado Francije.