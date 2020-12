Slavljenec John Legend z družino uživa na razkošni jahti

John Legend in Chrissy Teigen sta si z družino privoščila pobeg na luksuzno jahto, s katero plujejo ob karibskem otoku St. Barthelemy. Fotografi so slavni par ujeli v objektiv, med drugim po ujeli tudi, kako slavljenec uživa na toboganu ter v družbi dve leti starega sina Milesa , s katerim sta na vodnem skuterju.

35-letna Chrissy Teigen je svojemu možu priredila nepozabno praznovanje na jahti. Med drugim je bila gostiteljica zabavne igre, pri kateri sta morala svoje matematično znanje pokazati John in njegov prijatelj, režiser in fotograf Mike Rosenthal . Oba namreč veljata za velika ljubitelja matematike. Gostiteljica igre je bila Chrissy, ki je blestela v bleščeči rdeči obleki, pridružila pa se ji je tudi Mikova žena Jen Atkin , ki skrbi za pričeske številnih zvezdnic.

"Za Johnov rojstni dan smo priredili vrhunsko matematično tekmovanje. John in Mike imata rada matematiko," je v zgodbi na Instagramu povedala 35-letna Chrissy, ki je svojim sledilcem in oboževalcem pojasnila, da je bil test sestavljen iz 40 matematičnih nalog za šesti razred.

John in Mike sta se v vse skupaj zelo vživela in se prelevila v učenca. Oblekla sta srajco in hlače, ki so jih pokonci držale naramnice, nadela pa sta si tudi očala – zaradi celotnega videza sta spominjala na prava "piflarja".

Na koncu je bil sicer boljši John. Pokal za drugouvrščenega je imel namesto ''2'' sicer vgravirano število ''1'', a se je Mike znašel po svoje: prečrtal je napačno številko in zapisal pravo.