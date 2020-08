Slavljenka Kylie Jenner: Najboljše darilo od vseh

Kylie Jenner ima na računu milijone in si lahko kupi, kar ji srce poželi. Zvezdnica, ki je 10. avgusta dopolnila 23 let, je oboževalcem priznala, katero je njeno najljubše darilo, ki pa se ga ne da kupiti.

icon-expand Kylie Jenner je dopolnila 23 let. FOTO: Profimedia

Kylie Jenner, najmlajša sestra klana Kardashian-Jenner, je praznovala 23. rojstni dan. Zvezdnica je s sledilci in oboževalci na Instagramu delila ljubko družinsko fotografijo, na kateri z dveletno hčerko Stormi skupaj pihata svečke na rojstnodnevni torti. "Najboljše darilo od vseh," je kratko in jedrnato zapisala ter tako izkazala brezpogojno ljubezen svoji hčerkici.

Med prvimi, ki so ji čestitali, so bili seveda člani njene družine. Njena sestra Kim Kardashianje objavila kar nekaj njunih skupnih fotografij, ki so zaznamovale njuno odraščanje. Med njimi so tudi tiste, na katerih zganjata norčije. "Moja draga Kylie, vse najboljše za rojstni dan!!! Ne morem verjeti, da imaš 23 let! Najbolj zabavna in najbolj zvesta oseba na planetu! Ko iščem fotografije in najdem toliko zabavnih spominov, me to zelo osreči! Rada te imam, bolj kot si sploh lahko predstavljaš!"

Na Instagramu se je oglasila tudi 36-letna Khloe Kardashian, ki je delila nekaj njunih skupnih fotografij, med drugim tudi tisto, na kateri jo čuva, ko je bila še dojenček. "Ali to ni bilo najbolj spektakularnih 23 let?! Imava najlepše spomine in kljub temu nama je ostalo še toliko za doživeti! Kakšna vznemirljiva misel! To je šele začetek…"je zapisala ob voščilu ter dodala, da pri njej obožuje njen humor, velikodušnost, samozavest, moč ...

Slavljenki je za osebni praznik voščila tudi mamaKris Jenner. "Kylie, nikoli me ne nehaš presenečati z vsem, kar počneš v življenju ... ti si najčudovitejša hči, vnukinja, sestra, prijateljica in fantastična mama ... Si najbolj premišljeno, radodarno, obzirno, kreativno, pametno in ljubeče dekle in tako zelo sem blagoslovljena, ker me je Bog izbral za tvojo mamico! Imaš največje srce in zelo sem ponosna nate. Vse najboljše mojemu čudovitemu koščku srca! Rada te imam!"