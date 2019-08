Slavljenka Meghan rojstni dan praznuje v družinskem krogu

Za kraljevo družino je sicer značilno, da rojstnodnevnih praznovanj ne obešajo na veliki zvon in po poročanju tujih medijev je tako tudi ob rojstnem dnevu vojvodinje Meghan Markle , ki je dopolnila 38 let. Vojvodinja se je odločila, da bo namesto velike zabave dan preživela v krogu svojih najbližjih s svojim možem Harryjem in njunim prvorojencem Archiejem .

Kraljeva družina redno objavlja na družbenih omrežjih in tako je tudi ob Meghaninem rojstnem dnevu. Harry je na njunem Instagramu sussexroyal objavil prisrčno voščilo: "Vse najboljše moji neverjetni ženi. Hvala, ker si se mi pridružila na tej avanturi. Z ljubeznijo, H." Podobno voščilo so objavili tudi na Twitterju.

Vir blizu kraljeve družine je po poročanju tujih medijev potrdil, da naj bi kraljica Elizabeta povabila Meghan in Harryja na svoj dom na Škotskem, kjer jima bo skupaj s princem Filipom priredila čajanko. "Takšno povabilo je velika čast za Meghan," je povedal vir in dodal, "Meghanin rojstni dan bodo praznovali v družinskem krogu, kuharji pa jim bodo pripravili tradicionalno rojstnodnevno torto."

Meghan je tokrat prvič preživela rojstni dan v krogu kraljeve družine, saj se je lansko leto ravno na svoj rojstni dan udeležila poroke Harryjevega prijatelja Charlieja van Straubenzeeja, ki se je poročil z režiserko Daisy Jenks v Angliji. Ko je nekdanja filmska igralka dopolnila 36 let, jo je Harry odpeljal na potovanje v Afriko in takrat so začele krožiti govorice o njunem romantičnem razmerju. Meghanino življenje se je tako samo v dveh letih popolnoma spremenilo – poročila se je s članom kraljeve družine in postala je mama.