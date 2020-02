Slavljenka Millie Bobby Brown kritična do medijev in neprimernih komentarjev

Mlada zvezdnica je pod videom zapisala: ''Prišla je dolgo pričakovana številka 16. Čutim, da se mora zgoditi sprememba, ne samo za to generacijo, ampak tudi za naslednjo. Naš svet potrebuje prijaznost in podporo zato, da lahko otroci odrastemo in uspemo.'' Nato je izpostavila zlorabo s strani medijev ter neprimerne komentarje, ki jih je dobivala med odraščanjem pod žarometi: ''Zadnjih nekaj let zame ni bilo lahkih, to moram priznati. So trenutki, ko sem popolnoma razočarana zaradi netočnih, neprimernih komentarjev, pretirane seksualizacije in nepotrebnih žalitev, ki so mi povzročile bolečino in negotovost. Ampak to me ne bo porazilo. Nadaljevala bom s tem, kar rada počnem in še naprej širila sporočilo, saj želim, da končno pride do sprememb.''Na prihodnost gleda pozitivno: ''Osredotočimo se ne to, kar potrebuje spremembo, zato upam, da vas bo ta video dobro seznanil s tem, kaj se dogaja za naslovnicami in žarometi.''