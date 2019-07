Slavljenka Selena svoj rojstni dan preživela v Italiji

"No, zdaj imam 27 let. Želela sem se zahvaliti vsakemu od vas za vaše želje za moj rojstni dan," je zapisala priljubljena pevka in dodala: "Ne mislim samo na kratka voščila, ampak na vsak globlji pomen, ki se skriva za vašimi besedami in zaradi katerih hvaležno jokam, tako kot sem to storila sinoči. Hvala vsem. Rada vas imam."

Po poročanju portala E! se je Selena zavestno odločila, da ne bo več objavljala svojih zasebnih stvari na Instagramu."Selena ne bo več neprestano objavljala na družbenih omrežjih, saj se zaveda, da je to boljše za njeno duševno zdravje. Vseeno pa bo občasno seznanila oboževalce s svojim življenjem," je tedaj povedal vir blizu zvezdnice.

Nedavno je 27-letna pevka v podkastuDream It Realgovorila o tem, zakaj ne preživlja veliko časa na družbenih platformah. "Ni zdravo biti ves čas na družbenih omrežjih, saj sem zaradi gledanja fotografij nasmejanih in zadovoljnih ljudi postala nekoliko depresivna. To me je spravilo na tla in zato sem si vzela premor od socialnih omrežij," je povedala Selena in dodala: "Vem, da večina fotografij ni resničnih. Nočem biti nesramna, ampak vse to je nerealno in želim zaščititi mlajše generacije, ki so izpostavljene tolikim informacijam, ki lahko povzročajo tesnobo."