Slavna družina na svoji prvi naslovnici kar v pižami

Igralka Jessica Alba je s soprogom in tremi otroki nedavno pristala na naslovnici revije Parents, to pa je bila obenem tudi njihova prva družinska naslovnica. Petčlanska družinica se je fotografirala kar v pižami, njihov največji modni dodatek pa je bil tokrat le pristen nasmešek.

37-letna zvezdnica Jessica Alba se že nekaj let posveča tako karieri kot materinski vlogi in zakonu s filmskim producentom Cashom Warrenom. Igralka, ki je do sedaj že nemalokrat krasila naslovnice številnih revij, je nedavno prvič pristala na naslovnici revije Parents s svojima dvema hčerkama, sinom in soprogom. To je obenem tudi njihova prva družinska naslovnica. Alba je fotografijo ponosno delila na svojem Instagramu in poleg zapisala: ''Vroče iz 'tiska'! Hvala reviji @parents za našo prvo skupno fotografijo #družinapetih – in hvala vsem, ki so sodelovali pri njenem nastanku :)''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jessica in Cash sta poročena dobro desetletje, v tem času pa sta že trikrat postala starša. Imata dve hčerki in sina: 10-letno Honor Marie Warren, 7-letno Haven Garner Warren in 10-mesečnega Hayesa Albo Warrena. Sina sta dobila v začetku letošnjega leta. Jessica se je proslavila s svojo vlogo v televizijski seriji Temni angel, ki se je predvajala med letoma 2000 in 2002. Za svojo vlogo v seriji je bila nominirana za zlati globus. Kasneje je zaigrala v številnih filmih in pred leti ustanovila tudi lastno kozmetično linijo Honest Beauty.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O svojem zakonu, ki deluje kot iz pravljice, je pred nekaj meseci povedala, da se oba s soprogom trudita, da ohranjata 'iskrico' živo: ''S Cashom sva spoznala, da je ob najinih urnikih in otrocih nadvse pomembno, da imava vzpostavljen nek ritem, nek sistem ... Naj gre za to, da sediva na kavču in gledava slab šov, najameva varuško, da greva lahko zvečer ven ali kar koli drugega... Zavedava se, da je zelo pomembno, da imava čas zase, zato se vsakič, ko otroci zaspijo, posvetiva drug drugemu. Takrat se pogovarjava o vsem, kar se nama je pripetilo, o najinih načrtih in uživava v skupnih trenutkih.''