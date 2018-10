Slavna družina prvič ujeta v javnosti

Eva Longoria Baston je z družino v New York pripotovala iz Pariza, kjer se je mudila na tednu mode. Zvezdnica je že več let obraz francoske kozmetične hiše L'Oreal, ki je priredila modno revijo. Na njej seveda ni manjkala niti Eva, ki se je tokrat preizkusila v vlogi manekenke.

43-letno slavno mamico, njenega 50-letnega moža Joseja Bastona in njunega trimesečnega sina so v trenutku obkrožili paparaci. Zvezdnica je za potovanje izbrala udobna bela oblačila — športne hlače in pulover, videz je dopolnila s torbico okoli pasu znamke Chanel, pogled pa je skrivala za velikimi sončnimi očali.