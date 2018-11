Slavna družina uživa na Zanzibarju

Mamica dveh sinov se je na družbenih omrežjih med drugim razpisala o prvih vtisih, ki jih je nanjo naredila afriška dežela.

''Vesela sem, da je off sezona in, da smo v resnici veliko bolj odmaknjeni od turističnega naselja, ker sem doživela rahel kulturni šok (pa sem že veliko videla). Ko se voziš sam 'okoli' vidiš, čutiš ... otroci lezejo iz vseh kotičkov narave, bose noge in kolesa so glavni prevoz ... asfaltirane in ceste brez lukenj - ha če verjameš v palčke ... sem pa tja če imaš srečo dobiš 'zadovoljivo' pot ... ljudje mrgolijo po manjših zaselkih, ni važno ali je dan ali je noč. Vedno so okoli (nasmeh). No ... zaselek - s tem mislim na male barake/ betonirane hiške brez elektrike ... vsake par kilometrov jih vidiš. Živijo v blatu in koze so njihove prijateljice. Otroci tečejo v skupinah od najmanjšega do najstnika. Ženske so bolj ali manj nevidne, moški vladajo po cesti na na makadamskih 'igriščih', katere so si prisvojili za nogomet ...'' je strnila svoje misli in še dodala, da se nekaterih stvari enostavno ne da opisati ter da bo več podrobnosti s potovanja in doživetji opisala v svojem blogu.