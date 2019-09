Slavna igralka dolgo trdila, da je Weinstein čudovit: zdaj govori drugače

Igralka Gwyneth Paltrow je javnosti pred kratkim razkrila drugo plat svojega odnosa z razvpitim ameriškim producentom Harveyjem Weinsteinom . Slednjega se je pred več kot letom dni prijel sloves enega največjih spolnih prestopnikov, ki je zaradi svoje funkcije in moči v svetu filma izkoriščal in zlorabljal ženske, ki so se želele uveljaviti kot igralke. Medtem, ko so se zoper 67-letnika doslej zvrstile zvrstile številne obtožbe, ki so jih podale Rose McGowan , Cara Delevingne , Madonna in druge, pa je s svojo izpovedjo morda najbolj presenetila prav Paltrowova. Slednja je namreč v preteklosti zatrjevala, da je bil njen odnos z Weinsteinom čudovit, njega pa označila za človeka, ki je najbolj zaslužen za njen karierni preboj. A kot kaže, je to daleč od resnice.

Takšni in drugačni prestopki naj bi se zvrstili tudi v kasnejših letih, a ker je bila Gwyneth takrat že večja zvezda od nekaterih mlajših igralk in deklet, ki se v svetu filma še niso uveljavila, naj bi uspela potegniti črto in njun odnos omejiti na profesionalen. Javnost je ob njenih zadnjih izjavah precej razklana – mnogi niso prepričani, ali bi ji verjeli in zakaj je o vsem tem spregovorila šele zdaj, nekateri so namignili celo, da je to storila, ker je zdaj že dovolj prepoznavna in samostojna in ji Harvey ne koristi več, sama pa je priznala, da je spregovorila zato, ker se mora tovrstno početje v Hollywoodu enkrat za vselej prenehati.