Slavna igralka izgubila sestro zaradi drog

Za družino igralke Julie Louis-Dreyfus, ki je zaslovela v nanizanki Seinfeld, so žalostni meseci. Tuji mediji so se namreč razpisali, da je znani igralka umrla polsestra. 44-letnica je umrla avgusta na pohodu v hribih, za pokojno je bil usoden prevelik odmerek kokaina in alkohola.

Julia Louis-Dreyfus FOTO: Profimedia Julia Louis-Dreyfus, igralka, ki jo morda najbolj poznamo po vlogi Elaine v kultni seriji Seinfeld, zdaj pa igra v zelo uspešni seriji Podpredsednica, je ostala brez mlajše polsestre. 57-letna zvezdnica je namreč avgusta izgubila polsestro Emmo Louis-Dreyfus. Zgodba je prišla v medije, ko so sodni izvedenci izdali uradno poročilo, da je bil za 44-letnico usoden prevelik odmerek kokaina in alkohola. Zvezdnica o polsestri javno veliko ni govorila, oče obeh pa je bil slavni Gérard Louis-Dreyfus, poslovnež, ki se je ukvarjal z energetiko in skozi kariero zaslužil več kot milijardo evrov. Ko je oče leta 2016 umrl, je njeni polsestri zapustil okoli 19 milijonov evrov. Tuji mediji so še zapisali, da so njeno smrt razglasi za nesrečo, pokojna pa za seboj naj ne bi pustila oporoke.