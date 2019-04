Slavna igralka zasenčila soigralke in pokazala tetovažo

V Los Angelesu je pred kratkim potekala premiera filma Maščevalci: Zaključek. Kot se za tovrstne dogodke spodobi, se je tudi to pot po rdeči preprogi sprehodila množica prepoznavnih obrazov iz sveta šovbiznisa. Prisotne so bile tudi osrednje zvezde priljubljene filmske sage: Natalie Portman, Brie Larson, Zoe Saldana, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth s soprogo Elso Pataky, Chris Prattz zaročenko Katherine Schwarzenegger in mnogi drugi. Med prisotnimi, ki so pozirali pred fotografskimi objektivi, je največ pozornosti pritegnila ena najbolje plačanih igralk današnjega časa, 34-letna Scarlett Johansson.