Slavna mama Ciara in njen enoletni sin z enakima avtomobiloma

Ciara in njen sin Win Harrison Wilson sta pokazala, da se zelo rada ujemata. Zvezdnica se je tokrat na družbenih omrežjih pohvalila, da s sinom vozita enak model terenskega vozila, Bronco SUV. Seveda 36-letna ameriška pevka vozi pravi avto, medtem ko njen enoletni sin sedi v repliki maminega avtomobila, ki je precej manjša od pravega in ki je seveda primernejša za njegovo starost in velikost. Kot lahko vidimo na posnetku, sta mama in sin videti precej navdušena, medtem ko se vozita v razkošnih vozilih.

Ciara in sin Win Harrison Wilson

Zvezdnica je videoposnetek opremila z besedami: "Tako to počneva." V opisu pa je razkrila, da je video posnel njen mož in Winov oče, Russell Wilson .

Sedenje za volanom lastnega terenca (pa čeprav gre zgolj za igračo) se zdi mnogim staršem nepotreben luksuz za malčka. Win, ki je julija upihnil prvo svečko, je prve korake naredil avgusta lani.

Ponosni očka in igralec ameriškega nogometa se je na Instagramu seveda pohvalil s sinovim mejnikom, ki se je zgodil ravno takrat, ko ga je Win obiskal na treningu. "Prvi Winovi koraki!" je med drugim zapisal in pri tem seveda ni skrival ponosa in navdušenja nad sinovim dosežkom.

Zvezdnica in igralec ameriškega nogometa sta novico, da pričakujeta še enega otroka, javnosti sporočila januarja 2020. Z objavo fotografije na Instagramu, na kateri Ciara v bikiniju ponosno razkazuje svoj zaobljeni trebušček, sta razkrila, da se bo otrok rodil poleti. Zakonca sta se leta 2017 razveselila rojstva deklice Sienne, ki bo konec aprila dopolnila pet let, Chiara pa ima iz pretekle zveze z raperjem Futurom še sina Futura Zahira, ki bo maja dopolnil osem let.