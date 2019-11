Slavna manekenka presenetila z izrazito spremembo pričeske

Bella Hadidse je z manekenstvom začela ukvarjati pri 16 letih in je bila že dvakrat izbrana za manekenko leta. Tokrat se je v Parizu udeležila modnega festivala, ki ga je organizirala modna biblija Vogue. S svojim prihodom je poskrbela, da so bile vse oči uprte vanjo, saj se je odločila za spremembo pričeske.

Ker prihajajo hladnejši dnevi, je, kot kaže, tudi svoj videz prilagodila temu. Lase je zaupala priznanim frizerskim strokovnjakom, ki so jih pobarvali na čokoladno rjavo. In ne samo to, poslovila se je tudi od dolgih las in posegla po elegantnem pažu. Vam je všeč njena nova modna pričeska?