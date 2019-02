Slavna manekenka razkrila, zakaj se razmerje z DiCapriom ni obneslo

Pred leti pa je bila Gisele, ki velja za enega izmed najprepoznavnejših Viktorijinih angelčkov, v razmerju z igralcem Leonardom DiCapriom.

Gisele in Leonardo sta bila v razmerju pet let, od leta 2000 do leta 2005. Še preden sta postala par, je DiCaprio pokazal zanimanje zanjo. Na eno izmed modnih revij ji je kot 'občudovalec' poslal celo šopek rož, a je bila Gisele takrat še v razmerju z manekenom Scottom Barnhillom. Potem, ko se je njuno razmerje končalo, je svojo priložnost dobil Leonardo, ki se je takrat videval s Paris Hilton, a jo je zaradi Gisele zapustil. Leta 2002 sta naletela na manjšo oviro in se za kratek čas razšla, a sta se kmalu zatem pobotala. Čeprav sta veljala za 'zlat hollywoodski par', se na javnih dogodkih nista pogosto kazala skupaj. Prvi in obenem tudi njun zadnji skupni slavnostni dogodek so bile podelitve oskarjev leta 2005, na katerem je nastalo tudi nekaj njunih skupnih fotografij.

Ko sta se leta 2005 dokončno razšla, se je o domnevnih razlogih, ki so pripeljali do prekinitve razmerja, le ugibalo. Za revijo Porter je Bündchenova pred kratkim razkrila pravi razlog, zakaj se njuna ljubezenska zgodba ni obnesla. ''Spoznala sem, da sem se naveličala omamljanja z marihuano, alkoholom ter pretirano količino dela. Bilo mi je jasno, da tako ne gre naprej in želela sem spremembo. Spraševala sem se, zakaj si tudi on ne želi tega ... Slutila sem, da se nikoli ne bo spremenil in moja predvidevanja so se izkazala za pravilna. Jaz sem si želela drugačno življenje, družino ... Nisva delila enakih želja.'' Kljub temu, da razmerja po letu 2005 nista nikoli več oživela, velja Gisele za žensko, s katero je bil 44-letni igralec v svojem najdaljšem razmerju do sedaj.