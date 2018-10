Slavna manekenka rekla večni da

Svetovno priznana manekenka in športnica Karlie Kloss je poročena. Karliejin sveži soprog pa ni nihče drug kot Joshua Kushner, poslovnež in mlajši brat Ivankinega moža Jareda, enega izmed ključnih svetovalcev Beli hiši. Parček je skupaj že šest let, Karlie pa je za roko vprašal julija med njunim dopustovanjem v Italiji. ''Ni besed, ki bi opisale, kako zelo te ljubim. Josh, si moj najboljši prijatelj in moja sorodna duša. Komaj čakam, da bova za vedno skupaj. DA, in še milijonkrat DA,'' je ob novici zapisala zvezdnica.

26-letna manekenka je novico o poroki javila na svojem Instagram profilu z objavo poročne fotografije, zraven pa je zapisal datum poroke – 18. oktober 2018. Nevesta je nosila čipkasto obleko, ki so jo sešili zanjo pri Diorju, 33-letni ženin pa je bil eleganten v črnem smokingu. Po pisanju tujih medijev naj bi bila poroka v intimnem krogu družine in prijateljev.