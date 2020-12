Slavna manekenka Winnie Harlow spregovorila o nihanju kilogramov

Winnie Harlow se je javnosti prvič predstavila s sodelovanjem v resničnostnem šovu America's Next Top Model (Ameriški top model) . Winnie med vsemi ostalimi manekenkami izstopa po svojem videzu, saj je že pred leti zbolela za vitiligom.

Vitiligo je kožno obolenje, za katerim posamezniki najpogosteje zbolijo med svojim 10. in 30. letom starosti, povzroči pa depigmentacijo kože. 26-letna Kanadčanka Winnie je sicer temnopolta, zaradi vitiliga pa ima po telesu izrazito svetle predele.

Winnie se je že pred časom sprijaznila s svojim bolezenskim stanjem in se odločila, da ga bo obrnila sebi v prid. Začetki niso bili lahki, saj so ljudje nenehno strmeli vanjo zaradi drugačnosti, a danes je uveljavljena in uspešna manekenka.