Slavna manekenka z zlatim prstanom sprožila govorice o zaroki

Alessandra Ambrosio te dni brezskrbno uživa v vročem soncu in morskih valovih na otoku Bali. Njene oboževalce pa, odkar je objavila fotografije na družbenih omrežjih, zanima le eno – se je zaročila?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slavna manekenka je na Instagramu delila zapeljive fotografije v kopalkah, na katerih razkazuje svoje natrenirano telo in buri moško domišljijo. A če je morda s tem hotela skriti dejstvo, da se na prstancu njene leve roke po novem lesketa zlat prstan, ji ni uspelo. Pozorni oboževalci so seveda opazili majhno podrobnost, za katero zdaj številni ugibajo, ali bo zvezdnico vodila do oltarja.

44-letnica je od leta 2024 v zvezi z Buckom Palmerjem, ki je tudi avtor vseh objavljenih fotografij. Na govorice o zaroki se še ni odzvala, so pa viri blizu para za Daily Mail zatrdili, da je zelo srečna. "Zelo sta zaljubljena in delujeta zelo resno, zato bi to lahko bil namig, da se pripravlja poroka. Obstaja možnost, da je Buck sam zasnoval prstan, glede na to, da je bil njegov poklic," je povedal vir in dodal: "Alessandra je avanturistka, rada ima nove izzive, prav tako pa je odprta za ljubezen. Nikogar ne bi presenetilo, če bi se sprehodila do oltarja."

Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo FOTO: Profimedia