Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Slavna manekenka z zlatim prstanom sprožila govorice o zaroki

Bali, 06. 04. 2026 09.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Alessandra Ambrosio

Se bo Alessandra Ambrosio poročila? To je vprašanje, ki se trenutno plete po glavah oboževalcev slavne manekenke, ki je s svojo objavo sprožila val govoric o zaroki. Na fotografiji z dopusta na Baliju namreč pozira samo v kopalkah, a pozorne oči so na njeni levi roki takoj opazile zlat prstan. Je šel njen novi partner Buck Palmer na kolena in je prstan res zaročni?

Alessandra Ambrosio te dni brezskrbno uživa v vročem soncu in morskih valovih na otoku Bali. Njene oboževalce pa, odkar je objavila fotografije na družbenih omrežjih, zanima le eno – se je zaročila?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slavna manekenka je na Instagramu delila zapeljive fotografije v kopalkah, na katerih razkazuje svoje natrenirano telo in buri moško domišljijo. A če je morda s tem hotela skriti dejstvo, da se na prstancu njene leve roke po novem lesketa zlat prstan, ji ni uspelo. Pozorni oboževalci so seveda opazili majhno podrobnost, za katero zdaj številni ugibajo, ali bo zvezdnico vodila do oltarja.

44-letnica je od leta 2024 v zvezi z Buckom Palmerjem, ki je tudi avtor vseh objavljenih fotografij. Na govorice o zaroki se še ni odzvala, so pa viri blizu para za Daily Mail zatrdili, da je zelo srečna. "Zelo sta zaljubljena in delujeta zelo resno, zato bi to lahko bil namig, da se pripravlja poroka. Obstaja možnost, da je Buck sam zasnoval prstan, glede na to, da je bil njegov poklic," je povedal vir in dodal: "Alessandra je avanturistka, rada ima nove izzive, prav tako pa je odprta za ljubezen. Nikogar ne bi presenetilo, če bi se sprehodila do oltarja."

Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo
Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo
FOTO: Profimedia

Palmer je bil pred zvezo z manekenko poročen z Ashley Hart, a sta se leta 2017 ločila. Alessandra, ki se poleg manekenstva ukvarja tudi s podjetništvom, saj je ustanovila svojo blagovno znamko kopalk, je bila zaročena s poslovnežem Jamiejem Mazurjem, s katerim ima dva otroka, hčerko Anjo in sina Noaha. Kasneje so jo povezovali tudi z Nicolom Oddijem in Richardom Leejem.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Alessandra Ambrosio Buck Palmer zaroka manekenka Bali

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615