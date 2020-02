'Slavna' pesem Friday praznuje devet let

Senzacija YouTuba Rebecca Black je leta 2011 zaslovela s pesmijoFriday, ki so jo glasbeni kritiki označili za najslabšo pesem vseh časov. Zdaj ima 22 let. Ko je objavila slavno pesem, pa je štela šele 13 let. In ker je ravno obletnica izdaje njene pesmi, se je mladenka razgovorila na svojem profilu na Instagramu.

"Na današnji dan pred devetimi leti je bil na splet naložen glasbeni video za pesem Friday. Želim si, da bi se lahko vrnila in se pogovorila s svojim 13 let starim jazom, ki se je bal samega sebe in sveta. Govorila bi tudi s sabo, ko sem imela 15 let, in sem se počutila, da nimam nobenega, s katerim bi lahko govorila o depresiji. Govorila bi s 17-letnico, v katero so v šoli metali hrano. 19-letnici so skoraj vsi producenti ter tekstopisci dejali, da nikoli ne bodo delali z njo. Hudirja, še pred nekaj dnevi sem se ob pogledu v ogledalo počutila ogabno! Bolj in bolj se poskušam opominjati, da je vsak dan nova priložnost, da preusmerim svojo miselnost in dvignem duha. Izbira ali stvar vas ne definira. Čas zdravi in nič ni dokončno."

Kljub temu, da so mnogi popljuvali njeno pesem iz 2011, je še naprej ustvarjala, tako je izdala pesmi Anyway, Heart Full of Scars, Foolish, My Moment ... ki pa niso doživele toliko prepoznavnosti kot Friday. Zadnja leta se je bolj usmerila tudi v YouTube kariero, kjer govori o svojem življenju.