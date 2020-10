Slavna pevka LeAnn Rimes odkrito o svoji bolezni

LeAnn Rimes , poročena Cibrian, se že dlje časa bori z luskavico – gre za dedno in kronično bolezen, ki vključuje spremembe na koži in možnost prizadetost sklepov. Ni nalezljiva, zanjo pa ni zdravila. Obstajajo le sredstva za lajšanje simptomov. 29. oktober je svetovni dan psoriaze ali luskavice in prav na ta dan se je zvezdnica odločila, da odkrito spregovori, kako jo je bolezen zaznamovala.

"Tolikšen del mojega potovanja, tako zasebnega kot ustvarjalnega, in moja nova pesem in podcast, ki bosta kmalu izšla, je izkopal tiste dele mene, ki sem jih skrivala in jih zdaj želim pokazati. To je bilo in je še vedno potovanje, ki tem drobcem omogoča, da tvorijo celoto. Glasba je moj talent in tukaj sem zaradi nje. Zdaj želim dati glas tudi tistim drugim delom mene. In želim dati glas mnogim ljudem, ki prestajajo isto stvar. Končno je prišel čas, da sem iskrena o tem, kaj je luskavica in kako je videti," je 38-letnica zapisala, ampak ni ostala samo pri besedah. Odločila se je, da posledice bolezni tudi pokaže. Zato je odvrgla oblačila in razgalila svoje telo ter na dveh fotografijah pokazala pikčaste lezije po vsem telesu. Dodala je, da je ob tem, ko je objavila fotografiji, čutila veliko olajšanje.

"To sem morala storiti. Moje telo, moj um, duša so to zelo potrebovali," je zapisala in dodala, da jo je k temu spodbudil svetovni dan boja proti luskavici.