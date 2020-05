Slavna pevka ob zaroki: Kaj za vraga se je pravkar zgodilo

" Druščina, kaj za vraga se je pravkar zgodilo … Zaprosil me je in rekla sem DA. Poročila se bom s svojo sorodno dušo, z moškim mojim sanj … Nimam besed, tako da mislim, da grem še malo jokati. Andre, tako zelo te ljubim. Moj svet je resnično popoln, " je Leigh-Anne ob zaroki strnila svoje misli ter objavila kar nekaj fotografij, ki so nastale med zaroko. Kot lahko vidimo, je bila nad partnerjevo potezo zelo presenečena in od sreče ganjena do solz.

Leigh-Anne Pinnock in Andre Gray sta v razmerju od konca leta 2016. Leigh-Anne in ostale članice skupineLittle Mix, ki je nastala v osmi sezoni britanskega šova X Factor,je pred tremi tedni izdala nov videospot za pesem Break Up Song. Dekleta so znana po uspešnicah Black Magic, Shout Out to My ExinSecret Love Song.