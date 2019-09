Slavna pisateljica bolnišnici podarila več kot 17 milijonov evrov

Na začetku 90. let je bila Joanne ( J. K. ) Rowling mlada mama samohranilka, ki je živela od socialne pomoči. Nato pa se ji je utrnila ideja o mladem čarovniku in njegovih dogodivščinah, ideje je prelila na papir in rodil se je Harry Potter. S knjigo je prišel uspeh, še več knjig, svetovna slava ter seveda tudi denar, tako je postala ena od najbogatejših pisateljic na svetu.

Slavna pisateljica pa ni pozabila na temne trenutke v življenju, večkrat je govorila o boju z depresijo ter kako jo je bolezen prignala na rob. Poleg tega se je vedno z grenkobo spominjala smrti svoje matere Anne Rowling, ki je v starosti 45 let umrla zaradi posledic multiple skleroze, to je bilo leta 1990, še preden je pisateljica zaslovela.

Tako se je zvezdnica že pred leti odločila, da bo namenila več kot 12 milijonov evrov za ustanovitev klinike za zdravljenje in raziskavo multiple skleroze. Klinika, ki ima sedež na Univerzi Edinburg na Škotskem, nosi ime njene matere in je ena od 'svetovnih centrov v odličnosti regenerativne nevrologije', je dejala pisateljica. Klinika se tako ne posveča samo multipli, ampak tudi Parkinsonovi, demenci in ostalim boleznim motoričnega živca.

Zdaj pa je Rowlingova kliniki znova podarila denar, tokrat v višini nekaj več kot 17 milijonov evrov: "Ko je bila klinika ustanovljena, si nismo predstavljali, kakšen napredek se bo dosegel v regenerativni nevrologiji. Izredno sem ponosna, da klinika kombinira ambicije v razvoju ter prakso, tukaj pa je tudi podpora za ljudi z multiplo sklerozo ne glede na stadij - vem, kako je, če ima oseba ustrezno podporo ..."