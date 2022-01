Slavna voditeljica Ricki Lake se je poročila

"Poročila sva se. Ross in jaz sva dahnila usodni DA," je veselo novico naznanila novopečena nevesta in zraven pripisala datum poroke. Na eni od fotografij lahko dobro vidimo, da se je Ricki celo povzpela na mali stolček, da je bila približno enake višine kot njen mož Ross, ki je precej visok.

Nevesta je za to priložnost nosila netipično oranžno obleko s cvetličnim vzorcem, ženin pa srajco v temnejših odtenkih ter hlače v barvi kakija. Poročne zaobljube sta si izmenjala 2. januarja, v ožjem družinskem krogu in v družbi najbližjih prijateljev.

53-letna Ricki Lake in njen zaročenec Ross Burningham sta novo leto začela kot mladoporočenca. Ameriška voditeljica pogovornih oddaj, igralka in komičarka je na družbenih omrežjih objavila tri fotografije s poročnega obreda ob morju.

Ricki Lake je srečno novico z oboževalci delila že februarja lani, ko je na družbenem omrežju zapisala: "Prijatelji, tako zelo zelo sem navdušena, da lahko z vami delim dobro novico! Zaročena sem!" je zapisala ob fotografiji z Rossom. "To je Ross. On je moja oseba. Čudovit je. Zelo ga imam rada in sem zelo hvaležna, da lahko ljubim in sem ljubljena od tako krasne osebe. Najino naslednje skupno poglavje bo zagotovo dobro," je še dodala nekdanja voditeljica.

Ricki je bila med letoma 1994 in 2004 poročena z ilustratorjem Robom Sussmanom, s katerim ima dva otroka, Milo in Owna. Drugič se je poročila leta 2012, in sicer z oblikovalcem nakita Christianom Evansom, poročena sta bila tri leta. Evans je leta 2017 naredil samomor. Lake je njegovo smrt dolgo prebolevala, nato pa je znova našla ljubezen z Rossom Burninghamom in se zdaj do oltarja sprehodila še tretjič.