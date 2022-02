Slavna voditeljica snela zaročni prstan in potrdila razhod

Hoda Kotb in Joel Schiffman sta se razšla. Po poročanju portala Page Six se je slavna voditeljica s 63-letnim finančnikom dejansko razšla že okoli božiča lani. Potem ko so njeni sledilci na družbenih omrežjih začeli komentirati, da so opazili, da ne nosi več zaročnega prstana, se je zdaj odločila, da razblini vse dvome.

Viri blizu 57-letne Hode Kotb so za omenjeni medij dejali, da je prekinila zaroko, ker je v tem času ugotovila, da se zakon ne bo izšel. Zdaj že nekdanja zaljubljenca, ki imata skupaj dve hčerki, 4-letno Haley in 2-letno Hope, sta bila skupaj osem let, zaročila pa sta se 2019.

"Z Joelom sva med prazniki imela veliko molitvenih in smiselnih pogovorov," je povedala v oddaji Today in nadaljevala, "odločila sva se, da sva boljša kot prijatelja in starša kot zaročeni par, zato sva se odločila, da bova to novo leto začela ... na najini novi poti bova kot ljubeča starša najinima čudovitima, krasnima otrokoma in kot prijatelja."

"Ne gre za to, da bi se nekaj zgodilo. Pravijo, da so včasih razmerja mišljena, da obstajajo z razlogom ali določeno obdobje ali celo življenje.In počutim se, kot da je najino razmerje bilo usojeno, da traja eno obdobje," je povedala kasneje.

Hoda Kotb je še dodala, da bosta še naprej vzgajala njuni hčerki. Kotbova je bila pred tem med letoma 2005 in 2008 poročena s teniškim trenerjem Burzisom Kango.