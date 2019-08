Slavna zakonca na prisrčen način sporočila veselo novico

Ashley Graham in Justin Ervin praznujeta deveto obletnico poroke.

"Na današnji dan pred devetimi leti sem se poročila z ljubeznijo svojega življenja. To je bilo najboljše potovanje z mojo najljubšo osebo na svetu! Danes se počutiva blagoslovljena, hvaležna in vesela, ker lahko slaviva, da se bo najina družina povečala! Vse najboljše za obletnico Justin. Življenje bo še boljše," je pod objavljeni video čestitala svojemu možu bodoča mamica.

31-letna manekenka Ashley Graham in njen mož Justin Ervin pričakujeta prvega otroka. Bodoča starša sta veselo novico sporočila na zelo prisrčen način, in sicer z videom, na katerem Justin boža ženin nosečniški trebušček.

Medtem pa je njen mož Justin objavil tri fotografije. Na prvi poljublja svojo drago ženo in v roki drži fotografijo ultrazvoka. Zraven je zapisal:

"Moji večni ljubezni in vsakdanji inspiraciji. Vse najboljše za obletnico Ashley. Teh devet let se zdi kot življenje. Verjetno zato, ker se je moje življenje zares začelo šele, ko si ti vstopila vanj. Zdaj ko sva si skupaj ustvarila življenje, dajva ustvariti še življenje. Rad te imam in rad naju imam. Vse nas ..."