Slavna zaljubljenca se selita v skupno stanovanje

24-letna pevka Dua Lipa velja za eno najbolj vročih glasbenih imen na Otoku, saj je že pred dopolnjenimi 24 leti dobila kar dva grammyja. Seveda pa je v soju žarometov ne samo zaradi glasbe, ampak tudi zasebnega življenja. Tako so britanski mediji poročali, da se je pevka albanskih korenin pred poletjem razšla z dolgoletnim partnerjem Isaacom Carewom, nato pa so jo paparaci ujeli v objemu Anwarja Hadida, ko sta z objemi na britanskem festivalu Summertime v Londonu potrdila ljubezensko razmerje.

Z mlajšim bratom slavnih sester Gigi in Belle Hadid naj bi bila tako v zvezi od junija, zdaj pa mediji pišejo, da sta zaljubljenca sklenila, da se selita v skupno domovanje, v New Yorku naj bi namreč najela stanovanje.

"Dua in Anwar ves svoj prosti čas preživita skupaj, zato jima je bilo logično, da sta skupaj najela stanovanje. Vedno, ko je v New Yorku, je živela pri njem in on je bil pri njej v Londonu, zato je bil skupen najem logičen korak," je še dodal vir blizu mladega para.