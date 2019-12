Slavna zaljubljenca zaživela skupaj

Pop pevka Gwen Stefani, ki je v kantri glasbenikaBlaka Sheltona srečno zaljubljena že štiri leta, se je s partnerjem odločila za nov korak – zaljubljenca sta skupaj kupila hišo in zaživela pod isto streho.

Mnogi oboževalci pa že nekaj časa odštevajo dneve, ko bosta zaljubljenca zavezala poročni vozel, toda, kakor je videti, se jima ne mudi v poročne vode: "S poroko se jima ne mudi," je razkril vir blizu para spletni strani HollywoodLife: "Ravnokar sta se vselila skupaj in sta zelo srečna v svojem novem domu. Zelo zadovoljna sta s statusom zveze in ne čutita potrebe, da bi se kmalu poročila, vendar nihče ne bi bil šokiran, če bi do poroke prišlo."



"Hiša je bila za oba velika obveznost in zelo, zelo sta vesela, da živita skupaj," je še dodal: "Gwen zelo rada kuha, zato rada prireja zabave za večerjo." Blake pa se je zelo lepo vključil tudi v življenje njenih otrok, ki jih ima pevka z bivšim, glasbenikom Gavinom Rossdaleom: "Blake je prevzel vlogo drugega očeta in otroci ga resnično spoštujejo. V veliko pomoč je pri vsem, še posebej zdaj, ko so vsi pod isto streho. To je bil velik, a dober korak zanje. Skupno življenje je paru lažje, saj so tako ali tako vedno skupaj."

Gwen ima iz nekdanjega zakona 13-letnega sina Kingstona, 11-letnega Zumo in 5-letnega Apolla.