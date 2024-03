Slavne mame, ki so bile med snemanjem televizijskih serij noseče

Kolikokrat ste se ob pogledu na igralke, ki so v televizijskih serijah igrale nosečnice, vprašali, ali pod srcem resnično nosijo otroka? Za nekatere morda sploh niste vedeli, da so noseče, saj so njihove trebuščke maskerji izjemno spretno skrili. Ob materinskem dnevu smo zbrali nekaj zvezdnic, ki so bile na prizoriščih resnično v veselem pričakovanju, in preverili, koliko so danes stari njihovi otroci, ki so bili del zabavne industrije še pred svojim rojstvom.

V svetu zabavne industrije se številne igralke zaradi želje po uspešni karieri zelo pozno ali pa celo nikoli odločijo za otroka. A kjer je volja, tam je pot, so dokazale mnoge, ki so kljub napornemu igralskemu načinu življenja našle čas za srečo v zasebnem življenju in zanosile. Zaradi nosečnosti so nekatere sicer morale skrivati svoje trebuščke, za nekatere pa so celo priredili scenarije serij tako, da je bil tudi njihov lik v veselem pričakovanju. Kdo so zvezdnice, ki so bile na snemalnih prizoriščih noseče, in koliko so danes stari njihovi otroci? Lisa Kudrow s sinom Julianom Murrayjem Sternom

Lisa Kudrow s sinom Julianom Murrayjem Sternom

Priljubljena Phoebe iz serije Prijatelji je med snemanjem četrte sezone serije pričakovala otroka z možem Michaelom Sternom. Leta 1997 je Lisa Kudrow zanosila, njeno nosečnost pa so scenaristi kultne serije izkoristili sebi v prid. Scenarij so namreč priredili tako, da je Phoebe postala nadomestna mama za svojega brata in njegovo dekle in je pod srcem nosila kar tri otroke. Njen sin Julian je danes star 25 let, ob snemanju zadnje posebne epizode, ki so jo snemali leta 2021, pa se je z mamo celo pojavil na prizorišču. "Ko smo končali, je prišel do mene in mi dejal, da je zelo ponosen name. To je bila zame ena najbolj čustvenih stvari, ki so se mi v življenju zgodile," je o snemanju pred tremi leti nekoč zaupala 60-letnica. Courteney Cox s hčerko Coco Arquette

Courteney Cox s hčerko Coco Arquette

Šest let kasneje je po vzoru svoje soigralke Lise med snemanjem zadnje sezone serije zanosila tudi Courteney Cox. Za razliko od svoje leto dni starejše kolegice pa lika Monice, ki ga je upodabljala Coxova, scenaristi niso uspeli prilagoditi tako kot za Kudrowovo. Prav zato so njen trebušček morali skrivati z ohlapnimi oblačili, šali in velikimi jaknami. Hčerka Coco, katere oče je David Arquette, se je rodila junija 2004 in je pred kratkim začela obiskovati kolidž. "Vsako minuto jo pogrešam. Pričakovala sem, da bo ona mene bolj potrebovala, kot jaz potrebujem njo," je nekoč priznala ponosna mama Courteney. Sarah Jessica Parker s sinom Jamesom Wilkiejem Broderickom

Sarah Jessica Parker z možem in s sinom Jamesom Wilkiejem Broderickom

Sarah Jessica Parker je bila med snemanjem pete sezone Seks v mestu noseča s svojim prvim otrokom, sinom, ki sta ga z možem Matthewem Broderickom poimenovala James Wilkie. Namesto da bi producenti njeno nosečnost uporabili za prilagoditev scenarija, so se raje odločili, da sezono skrajšajo na 13 epizod. Sarah je sina nato rodila 28. oktobra 2002, sedem let pozneje pa sta se takrat tričlanski družinici pridružili še dvojčici Marion in Tabitha. Ellen Pompeo s hčerko Stello Luno

Zvezdnica serije Talenti v belem je svojo nosečnost izjemno kreativno skrila v scenarij serije, ne da bi kdor koli opazil, da je v veselem pričakovanju. Ellen Pompeo je namreč leta 2009 zanosila ravno v času, ko je njen lik Meredith Gray svojemu očetu podaril del jeter. S takšnim načinom so igralko lahko obdržali v seriji, saj je morala v šesti sezoni zaradi darovanja organa zelo veliko počivati. Hčerko Stello Luno, katere oče je Chris Ivery, je nato rodila 15. septembra 2009. Gillian Anderson s hčerko Piper Maru Klotz

Gillian Anderson s hčerko Piper Maru Klotz

Igralka Gillian Anderson se je leta 2017 na premieri druge sezone serije Krona pojavila s hčerko Piper Maru Klotz, ki se ji je rodila v zvezi z nekdanjim možem Clydom Klotzom. Prav v času, ko je bila danes 55-letnica v veselem pričakovanju, je igrala v seriji Dosjeji X. Leta 1994 so njeno nosečnost tako prekrili s priredbo scenarija, ki je vključeval ugrabitev njenega lika Dane Scully s strani Nezemljanov. Mandy Moore s sinom Augustom Harrisonom Goldsmithom

Mandy Moore je septembra 2020 objavila, da pričakuje otroka z možem Taylorjem Goldsmithom, številni pa so se takrat začeli spraševati, kaj to pomeni za njen lik v seriji This is us. A scenaristi so se odločili, da njenega trebuščka ne bodo skrivali, saj so imeli na prizorišču že dovolj težav z zagotavljanjem varnostnih ukrepov. Peto sezono so namreč snemali v času epidemije koronavirusa. 39-letnica je nato rodila 20. februarja 2021, ko sta se z možem razveselila sina Augusta Gusa Harrisona. Leto in pol pozneje se je družini pridružil še en deček, ki sta ga starša poimenovala Oscar Ozzie Bennett. Alyson Hannigan s hčerkama Satyano Marie in Keevo Jane Denisof

Alyson Hannigan s hčerkama Satyano Marie in Keevo Jane Denisof