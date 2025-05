Slavne mame delile utrinke s svojimi otroki: 'Najboljša mama na svetu'

Nedelja je bila v ZDA v znamenju materinskega dne. Slavne mame so se ob tem dnevu poklonile svojim otrokom. Zvezdnica resničnostnih šovov in podjetnica Kylie Jenner je delila galerijo fotografij svojih dveh otrok Stormi in Aire , ki ju ima skupaj z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom . Med fotografijami so prikupni trenutki otrok med igro, potovanjem po Benetkah, branjem pravljic in kopanjem v bazenu.

Objavo je svojima otrokoma posvetila tudi vojvodinja Susseška. "Tema dvema draguljema – ki še vedno poskušata splezati na 'mamino goro', me dušita s poljubi in vsak dan naredita za najbolj nepozabno dogodivščino. Biti vajina mama je največji privilegij v mojem življenju," je zapisala Meghan Markle .

"Živeti vsak dan z iskrenostjo, odprtostjo, ranljivostjo in humorjem. In to deliti. To je potovanje štirih zelo različnih duš, ki se prepletajo na najbolj povezan način. Vsak od teh otrok me je naredil za boljšo osebo, saj je svoje edinstvene darove in odprta srca delil z menoj," pa se je svojim trem otrokom poklonila igralka Reese Witherspoon.