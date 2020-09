Slavne prijateljice poskrbele za legendarno srečanje: Živimo skupaj

Lisa Kudrow, Jennifer Aniston in Courteney Cox so se pošalile, da živijo skupaj.

Priljubljena zvezdnica Jennifer Anistonje bila letos nominirana v kategoriji najboljša igralka dramske serije za vlogo v The Morning Show.Gostitelj podelitve, ki je bila letos prvič izpeljana virtualno zaradi pandemije, je bil Jimmy Kimmel. Anistonova mu je na začetku sicer pomagala podeliti eno nagrado, nato pa je odhitela domov, da se pripravi na razglasitev kategorije, v kateri si je sama prislužila nominacijo.

Jennifer se je nato med podelitvijo televizijskih nagrad emmy oglasila prek videoklica vstudiu.Nato se ji je v kadru pridružila še igralska kolegica 56-letna Courteney Cox, nad njeno prisotnostjo pa je začuden slavni voditelj, ki ni vedel, kaj počne pri Anistonovi doma. "Seveda sem tukaj, živimo skupaj."

"Sostanovalki sva že od leta 1994, Jimmy," je Anistonova dejala, s to izjavo pa je seveda mislila na letnico začetka predvajanja legendarne serije Prijatelji, kjer sta bili s Courteney, ki je igrala Monico, sostanovalki. Nato se jima je v kadru pridružila še 57-letna Lisa Kudrow, ki jo je Jimmy takoj vprašal: "Lisa, ali tudi ti živiš tam?" V svojem slogu mu je odgovorila: "Ja, kje drugje bi pa živela?" "Ne vem, s svojo družino, mogoče?"ji je odgovoril, nato pa se je Lisa pošalila: "Kot da ljudje živijo s svojo družino. To je smešno."

Dekletom se je na to pridružil še Jason Bateman, Anistonova pa se je pošalila, da živi z njo, dokler ne bo šel na fakulteto. Za konec je pohvalila Jimmyja za svoje voditeljsko delo. Ta se jim je zahvalil za podporo in ker spremljajo podelitev. Ob koncu so vsa dekleta hitro 'ušle' iz kadra, ker so že zamujale na večerjo. Kot piko na i pa je Anistonova še navrgla, dabo prireditev posnela na video snemalnik in si jo kasneje pogledala do konca.

51-letnica je z oboževalci na Instagramu delila fotografijo, kako se pripravlja na slavnostno podelitev. Na njej nosi jutranjo haljo in masko za nego obraza, v roki pa drži kozarec šampanjca. "Priprave na emmyje ... z mojo drugo masko. Čestitke vsem nominirancem in vsem čudovitim vlogam, ki smo jih videli to leto," je z besedami opremila sproščeno fotografijo.