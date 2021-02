Slavni bloger priznal: Britney Spears sem zagrenil življenje

Po tem, ko so si je svetovna javnost ogledala dokumentarni film Framing Britney Spears , so se zvrstili komentarji na račun krivice, ki se je v preteklosti zgodila priljubljeni pop pevki. Zaradi svojih besed in dejanj se je opravičil tudi njen nekdanji fant Justin Timberlake , sedaj pa je svoje mnenje glede svojega neprimernega ravnanja podal še nekoč priljubljeni bloger Perez Hilton.

Kolumnist, ki je nemalokdaj prestopil mejo dobrega okusa, sedaj obžaluje, da se je do Spearsove obnašal tako brutalno. V filmu je namreč prikazano tudi obdobje, v katerem je bila Britney popolnoma na dnu, bloger pa se je ob tem dejstvu naslajal in užival v dodatni vsebini, ki jo je zvezdnica s svojo nesrečo ponujala njegovi spletni strani.

"Obžalujem mnogo oziroma večino stvari, ki sem jih rekel o Britney,"je povedal 42-letnik za enega od britanskih jutranjih šovov in dodal, da je hvaležen za to, da je postal starejši in s tem bolj moder. Mario Lavandeira, kot je njegovo pravo ime, je Britney po incidentu, v katerem je z dežnikom napadla fotografa, razglasil za "nesposobno mater,"leta 2008 ob smrti igralca Heatha Ledgerja pa je celo oblekel majico z napisom: "Zakaj to ni mogla biti Britney?"