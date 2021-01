Slavni boksar Floyd Mayweather si želi otroka s striptizeto

Boksar Floyd Mayweather in Anna Monroe sta svojo zvezo uradno potrdila družini in prijateljem.

"Že nekaj časa se videvata, sta skupaj in nista, kadarkoli se Floyd odloči," je za The Sun povedal družinski prijatelj. "Zdaj si Floyd želi še enega otroka, in sicer da bi bila Anna njegova mama. Na silvestrovo sta se po Face Timu pogovarjala z Annino družino v Angliji, da bi ji uradno povedala o svoji zvezi," je prijateljeve besede povzel New York post.

"Zdaj sta zagotovo v zvezi in se pogovarjata o otroku. Spoznala sta se v Floydovem klubu Girl Collection. Anna se je rodila v Ameriki, vendar so se njeni starši, ko je bila mlajša, zaradi službe preselili v Anglijo. Nato se je preselila nazaj v Ameriko, ko je bila stara 22 let. Šla je na razgovor za službo v Girl Collection, vendar so jo zavrnili. Ob odhodu je na hodniku srečala Floyda.

Naslednji dan so jo poklicali iz kluba in jo prosili, naj se vrne. Floyd jo je pričakal z večerjo ob svečah v striptiz klubu in ji povedal, da je dobila službo in da je zdaj glavna med dekleti."