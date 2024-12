Slavni čeveljci iz Čarovnika iz Oza dosegli rekordno ceno

Rubinasti čeveljci, ki jih je v filmu Čarovnik iz Oza nosila Judy Garland, so na dražbi konec tedna dosegli rekordnih 32,5 milijona dolarjev oziroma 30,7 milijona evrov. Svetleči čevlji, ki so med najslavnejšimi pari obutve doslej, so le v nekaj trenutkih presegli preddražbeno ceno treh milijonov dolarjev oziroma 2,87 milijona evrov.

Slavni čeveljci iz Čarovnika iz Oza dosegli rekordnih 32,5 milijona dolarjev oziroma 30,7 milijona evrov. Do trenutka, ko se je licitacija končala, so čeveljci po podatkih dražbene hiše Heritage Auctions postali najbolj vreden spominek iz filmskega sveta, ki je bil kdaj koli prodan na dražbi. Ta je potekala v Dallasu. Končna ponudba je znašala 28 milijonov ameriških dolarjev, z davki in pristojbinami pa se je cena dvignila na 32,5 milijona dolarjev, so sporočili iz Heritage Auctions.

Rdeči čevlji iz filma Čarovnik iz Oza. FOTO: AP icon-expand

S celotnim izkupičkom v vrednosti 38,6 milijona dolarjev je dražba postavila nov rekord pri prodaji predmetov, ki so povezani z vsebinami iz sveta zabave. A rubinasti čeveljci z bleščicami, le eden od štirih ohranjenih parov, ki so jih nosili v filmski klasiki iz leta 1939, so bili tisti, ki so po pričakovanjih ukradli največ pozornosti. "Preprosto ni primerjave med rubinastimi čeveljci Judy Garland in katerim koli drugim primerkom hollywoodskih spominkov," je v izjavi dejal izvršni podpredsednik Heritage Auctions Joe Maddalena. "Neverjeten rezultat dražbe odraža, kako pomembni so filmi in filmski spominki za našo kulturo in zbiratelje," je dodal. Čeveljci imajo po pisanju AFP svojo zgodovino. Niso bili le tisti, ki jih je Judy Garland nosila v filmu kot Dorothy, ampak so jih pred skoraj 20 leti tudi ukradli.