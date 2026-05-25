Slavni didžej nastopil v vrtcu svojega sina

Na zabavah ob zaključku vrtčevskega oziroma šolskega leta se velikokrat posluša otroška glasba, na katero otroci znajo zaplesati kakšno koreografijo ali pa se samo sprostiti. A ne, če je oče enega od otrok v vrtcu slavni didžej. Takrat se na zabavi vrti nekoliko drugačna glasba.

Ameriški didžej in glasbeni producent Diplo je v vrtcu svojega sina poskrbel za edinstveno zabavo za otroke, saj si je vzel čas, stopil za mešalno mizo in pokazal svoje znanje. Zvezdnik, s pravim imenom Thomas Wesley "Wes" Pentz Jr., je obenem predstavil tudi svojo novo pesem, utrinke z zabave, na kateri so otroci noro uživali, pa delil na družbenih omrežjih. "Najbolj ekskluzivna zabava tega leta," je zapisal ob posnetku in priznal, da si bo nastop v vrtcu zapomnil kot enega najpomembnejših v svoji karieri.