Slavni dirkač Charles Leclerc z izbranko ujet na jahti

Sončni in vroči dnevi kar kličejo po poletju in dopustu. Monaški dirkač formule 1 Charles Leclerc in njegova izbranka Charlotte Sine sta si vzela čas zase in si privoščila kratek oddih. Na luksuzni jahti, kjer so ju v objektiv ujeli tudi paparaci, sta se predajala sončnim žarkom.

icon-expand Charles Leclerc in Charlotte Sine na jahti FOTO: Profimedia

22-letni dirkač formule 1 Charles Leclercin Charlotte Sinesta pred dnevi uživala na francoski obali, in sicer v mestu Saint-Jean-Cap-Ferrat,ki leži na polotoku približno 10 kilometrov stran od Nice in Monaka. Paparacem je uspelo ujeti redke prizore slavnega parčka, ki se je sproščeno zabaval na palubi jahte. Zaljubljenca sta svojo ljubezensko razmerje čim dlje želela ohraniti zase, zato se na začetku nista izpostavljala na družbenih omrežjih. Po več mesecih pa sta seveda želela svojo srečo deliti s svetom. Charlotte s sledilci zdaj večkrat deli kakšno njuno skupno in intimno fotografijo.

Glede na govorice sta se Charlotte in Charles poznala, še preden sta začela razmerje. Mlada manekenka je namreč prijateljica Giade Gianni, ki je bila pred njo v zvezi z omenjenim dirkačem formule 1. Kot kaže, sta Giada in Charles tudi po razhodu ostala v dobrih odnosih, saj se je trojica nedavno skupaj zabavala v diskoteki. Leclerc ima trenutno nekoliko več časa za svojo izbranko, saj so bile zaradi izbruha novega koronavirusa odpovedane številne dirke, med drugim so preklicali in prestavili ogromno športnih dogodkov. Mlademu dirkaču se po dirkah zagotovo že kolca in pogreša adrenalin.

