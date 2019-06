Slavni glasbenik: nisem še mrtev

Ameriška country legenda, Kenneth Ray Rogers, ki je lani praznoval svoj 80. rojstni dan. A kljub temu ne počiva in še vedno nastopa. Ko pa so oboževalci izvedeli, da so glasbenika odpeljali v bolnišnico, še posebno ker so nekateri mediji zapisali, da je zvezdnik v slabem fizičnem stanju, jih je stisnilo pri srcu.

Zaradi tega so se hitro oglasili pevčevi predstavniki in pojasnili, kaj se je zgodilo. "Zaradi divjih špekulacij in napačnih informacij smo se odločili, da v imenu Kennyja Rogersa javimo, da je bil pevec resnično prejet v lokalno bolnišnico v Georgii, kajti bil je zelo dehidriran," so zapisali v uradni objavi in oboževalce potolažili, da se pevec počuti dobro: "V bolnišnici bo ostal toliko časa, da bo ob odhodu iz bolnišnice v polni moči. Zahvaljuje se za vašo skrb in želje in še enkrat poudarja, da namerama z nami ostati še kar nekaj let."