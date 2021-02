Jonah Hill vrača udarec britanskemu mediju zaradi objavljenih fotografij

Britanski medij The Daily Mail si je tokrat privoščil igralca Jonaha Hilla . Na svoji spletni strani je objavil članek in igralčeve fotografije, ki so jih paparaci posneli na malibujski plaži, kjer je zvezdnik deskal. Med drugim so ga ujeli tudi brez majice, ko se je pri avtomobilu preoblačil.

"Ne spomnim se, da bi si kdaj pred družino in prijatelji slekel majico ob bazenu, dokler nisem bil v srednjih tridesetih. Verjetno bi se to zgodilo prej, če ne bi bilo moje negotovosti v otroštvu, ki je rasla z leti javnega zasmehovanja mojega telesa, ki so ga širili mediji in novinarji. To, da me mediji poskušajo izigrati z zalezovanjem med deskanjem in objavljanjem takšnih fotografij, mi ne more več priti več do živega,"je bil odločen in še dodal: "Star sem 37 let in končno se imam rad in se sprejmem takšnega, kot sem."