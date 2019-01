Slavni igralec po več kot 30 letih zakona postal vdovec

Slavni igralec Steve Buscemi, ki je zaigral v številnih filmih in serijah, kot so Imperij pregrehe (Boardwalk Empire), Sopranovi(The Sopranos), Fargo, Veliki Lebowski (The Big Lebowski) in drugih in je v svoji bogati filmski karieri prejel mnoge prestižne nagrade, je pri 61 letih postal vdovec. Njegova soproga, režiserka in umetnica,Jo Anders, s katero se je poročil leta 1987, je umrla v svojem 66 letu starosti, razlog smrti pa zaenkrat še ni znan. Zakonca sta se 'zadnjega' skupnega družbenega dogodka, ki je potek v New Yorku, udeležila pred približno sedmimi meseci.

Jo Anders se je v svet filma prebila v 80. letih, ko je pozornost pritegnila z združevanjem tako filmskih kot umetniških in glasbenih tehnik. Leta 1996 je posnela režijski prvenec Black Kites, za katerega je bila tudi nagrajena. Film je bil predvajan na festivalu Sundance, festivalih v Berlinu, Torontu, Londonu in na festivalu Human Rights Watch Film. Kot rezidenčna umetnica je delala na vodilnih univerzah, v muzejih in umetniških kolonijah, vključno z Yaddo in Rockefeller Study Center v italijanskem Bellagiu.

Leta 1990 sta Jo in Steve dobila svojega prvega in edinega otroka, sina Luciana Buscemija, ki je zakorakal na pot svojih staršev in se podal v igralske vode. Danes 28-letni Lucian se ponaša z vlogami v filmih Drevored (Trees Lounge), Intervju(Interview), 4:44 Zadnji dan na Zemlji ( 4:44 Last Day on Earth ) in drugih.

Pred desetletjem je Steve za The Independent povedal, katero je njegovo najljubše umetniško delo: ''Vse tisto, kar ustvari moja žena Jo Anders. Ona riše, slika, ustvarja filme, nastopa ...'' Tako za Stevea kot Jo je bil to prvi in edini zakon, večino časa pa sta živela in ustvarjala v New Yorku.