Slavni igralec razkril skrivnost, o kateri so se vsi spraševali

Rob Lowe je kot vzhajajoča zvezda v Hollywoodu opozoril nase leta 1979, ko je zaigral v televizijski serijiA New Kind of Family. V njegovi bogati filmski karieri najdemo filme, kot so Outsiders (Odpadniki), Oxford Blues, Illegally Yours(Nelegalno tvoj), Bad (Slab), Class (Razred), About Last Night (Prejšnja noč) in številne druge, pod soji žarometov pa je stal ob boku nekaterim največjim hollywoodskim legendam.

Njegov talent seže tudi na področje režiranja, pisanja scenarijev in produciranja, na začetku njegove filmske kariere pa so mu bile pogosto dodeljene vloge, v katerih je igral 'malopridneža'. Od nekdaj je veljal za izjemno šarmantnega in lepega človeka, revija People pa ga je leta 2000 umestila na lestvico 50 najlepših ljudi na svetu.

Danes 54-letni Rob je sodeč po fotografijah uspel ohraniti deški šarm in mladosten videz, nedavno pa je v intervjuju za revijo Men's Health spregovoril tudi o svojih zdravih navadah, ki mu, kot pravi, pomagajo ohranjati zavidljivo vitalnost. Razložil je, da se še vedno počuti kot 28-letnik: ''Ko se pogledam v ogledalo, vidim odsev svoje 28-letne različice. Tudi počutim se tako.'' Njegovo počutje in mladosten videz pa ne gre pripisati zgolj dobri genetiki, temveč skrbi za zdravo prehranjevanje in dovolj treningov. O sebi je dejal, da je ''prekleto nečimrn,'' zaradi česar si ne dovoli spanja na lovorikah. Na začetku svoje kariere je imel težave z alkoholom in drogami, a se je leta 1990, pri 26 letih starosti, odločil spremeniti svoje slabe navade in se dokončno strezniti. Leto dni kasneje se je poročil s Sheryl Berkoff, s katero ima danes tudi dva otroka, Matthewa Edwarda Lowain Johna Owena Lowa.

Na poti do popolne streznitve mu je pomagala prav telovadba, ki jo je z leti vzljubil in je postala del njegovega vsakdana: ''S treningi sem se znebil napetosti, stresa, kompulzivnosti ... Svojo odvisnost od drog in alkohola sem, po pravici povedano, preusmeril v odvisnost od telovadbe.''

Kot je priznal v intervjuju, se drži diete z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, vsako jutro pa prične s 45-minutno intenzivno vadbo: bodisi na domačem, sobnem kolesu ali pa s tekom v naravi.

Trenutno sodeluje pri britanski televizijski drami Wild Bill, zaigral pa je tudi v filmu Christmas in The Wild(Božič v divjini), ki bo luč sveta ugledal proti koncu letošnjega leta.