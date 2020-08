Slavni igralski par dobil drugega otroka

Ashley Hinshaw in Topher Grace sta se razveselila drugega otroka.

Topher Grace, ki si ga je večina gledalcev zapomnila po vlogi v humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta, in njegova ženaAshley Hinshaw sta pred dnevi dobila še enega otroka, poroča Us Weekly.

Igralski par je veselo novico, da bo znova zibal, januarja sporočil, kar na rdeči preprogi: "Kot vidite, pričakujeva drugega otroka," je zvezdnik hudomušno dejal prisotnim novinarjem, medtem ko je soproga božala zaobljen trebušček

31-letna igralka, ki redko deli podrobnosti iz svojega življenja na družbenih omrežij, je na Instagramu objavila selfi, na katerem pozira v tesno oprijeti rdeči obleki, ki je poudarila njen nosečniški trebušček.