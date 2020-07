Slavni igralski par znova skupaj: starejša, a še bolj privlačna

Če se je pred dvema letoma govorilo samo o turškem igralcu Buraku Özçivitu, ga je v zadnjem letu s prestola priljubljenosti izrinil postavni 30-letni Can Yaman. Ta trenutno snema novo romantično serijo, v kateri v glavni vlogi znova nastopa z Özge Gürel. Uigran igralski par je že po prvih epizodah pokazal, da je med njima prisotna odlična kemija.

icon-expand Can Yaman je v Jutranji ptici nosil brado in dolge lase, njegov videz pa je v novi seriji bolj mladostniški. FOTO: POP TV

Pravijo, da je tisto, kar je prepovedano, privlačnejše in si še bolj želimo imeti. Nova serija Bay Yanlış (Gospod Napačni)govori na nek način prav o tem. V glavnih vlogah znova navdušujeta 30-letniCan Yaman in 33-letna Özge Gürel, ki sta skupaj blestela že v uspešnici Ko zadiši ljubezen (Dolunay), ki jo lahko znova spremljate na POP TV.

Glavna junakinja nove romantične zgodbe Ezgi Inal (Özge Gürel)nima sreče v ljubezni. Ko njeno pot prekriža postavni in neustavljivo privlačen ženskar Özgür Atasoy (Can Yaman), ki se ga prime vzdevek Gospod Napačni, pa se stvari začnejo zapletati. Ezgi in Özgür med seboj skleneta dogovor: Özgür, ki obvlada trike zapeljevanja, bo Ezgi pomagal osvojiti želeno simpatijo, ona pa se bo za nekaj časa izdajala za njegovo zaročenko. A ko drug drugega začneta bolje spoznavati, med njima začnejo švigati iskrice ljubezni.

Özge Gürel in Can Yaman sta prvič skupaj zaigrala leta 2017 v seriji Ko zadiši ljubezen. Že takrat sta bila odličen tandem in zelo prepričljiva v vlogi ljubezenskega para, zato so bili njuni oboževalci veseli, ko so izvedeli, da bosta znova zaigrala skupaj.

Ustvarjalci nove napete romantične zgodbe, ki je na turške televizijske zaslone prišla 26. junija, upajo, da bo nova serija vsaj tako uspešna ali pa še bolj, kot je bila Jutranja ptica, ki je Canu prinesla svetovno slavo. Turški zvezdnik, ki ima na Instagramu 6,7 milijona sledilcev, je v dveh letih pridobil ogromno oboževalk po celem svetu in prav te z vsakim dnem dokazujejo, da bi naredile vse za svojega najljubšega igralca.

Prva epizoda romantične turške serije Bay Yanlış ima v manj kot mesecu dni že več kot 7,4 milijona ogledov na uradnem kanalu na YouTubu. Scenaristka nove Canove serije Bay Yanlış jeAslı Zengin, ki je pisala scenarij že za uspešnico Jutranja ptica,in, kot kaže, so ponavljajoča in že uveljavljena imena recept za uspeh.