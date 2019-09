Slavni komik, ki je obiskal tudi Slovenijo, v resnici nasilen?

''To, da je z mano težko delati, so povedali tisti, s katerimi sem težko delal in tisti, s katerimi sploh nisem želel delati.''Tako je na vprašanje o tem, ali na snemalnih setih res velja za 'težaka', odgovoril ameriški igralec in komik Bill Murray , ki je pred kratkim praznoval svoj 69. rojstni dan.

Murray, ki je zaslovel s pretežno komičnimi in se na prelomu tisočletja lotil resnejših vlog ter smo ga lahko videli v filmih Svižčev dan, Vražji krt, Izgubljeno s prevodom,Izganjalci duhov in mnogih drugih, je leta 2017 obiskal tudi Slovenijo in se takrat predstavil v prijetni luči. Med širšo publiko načeloma velja za enega najbolj simpatičnih in karizmatičnih igralcev starega kova. Prav zato še toliko bolj presenečajo podatki, ki jih razkrivajo tuji tabloidi. Igralec naj bi se namreč do sedaj večkrat tako verbalno kot fizično znesel nad svojimi soigralci in soigralkami ter kolegi in kolegicami iz sveta filma in zabave.