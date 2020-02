Slavni komik v Ljubljani: Naredimo človeštvo spet veliko

Eddie Izzard velja za enega najboljših standup komikov, predvsem je znan po nadrealističnem in subtilnem humorju, ki ga dopolni s pantomimo in zabavnimi monologi. Slavni komik pa je očitno navdušen nad Slovenijo, kajti že večkrat je pripotoval k nam, 2018 je snemal popotniško oddajo, lani pa je imel standup nastop.

"Kot Evropejci smo dosegli toliko od leta 1945, ne glede na to, kako so se v preteklih letih spremenili pravni dogovori. Mir, prijateljstvo, trgovina, celo ljubezen. Delili smo si kulture, ne da bi izgubili lastno identiteto. To je resnična moč združitve," je zapisal na spletni strani, kjer se zbirajo dobrodelna sredstva, ki jih bo namenil projektom, ki podpirajo kulturno izmenjavo, učenje in razumevanje ter spodbujajo skupno človeštvo po vsej Evropi, to vključuje tudi delo Unicefa z otroki beguncev v Evropi.

"To je popoln dan za začetek nečesa, o čemer sem sanjal že vrsto let: tek skozi 28 prestolnic Evrope. Združeni, ne razdeljeni, lahko spet naredimo človeštvo veliko," je še zapisal.