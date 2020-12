Slavni modni oblikovalec se sooča z obtožbami spolnega nadlegovanja

Slavni ameriški modni oblikovalec Alexander Wang, čigar modne kose nosijo številne zvezdnice, se je znašel pod plazom obtožb. 37-letnika namreč nekateri manekeni obtožujejo, da naj bi jih omamljal in spolno nadlegoval.

Alexander Wang, ameriški modni oblikovalec kitajskih korenin, spada med najbolj uspešne in priljubljene modne oblikovalce današnjega časa. Na njegove kreacije med drugim prisegajo Rihanna, Lady Gaga, Janet Jackson, Bella Hadid, Kylie Jenner, Hailey Bieber in številne druge. Priljubljeni oblikovalec se je tik pred novim letom znašel sredi škandala. Oglasili so se nekateri moški, ki trdijo, da jih je na skrivaj omamil in spolno zlorabil. Instagramova profila Diet Prada in modni profil Shit Model Management sta delila zgodbo manekena Owena Mooneyja, ki se je razgovoril na vse bolj priljubljeni platformi TikTok.

Na začetku je govoril o "znanem modnem oblikovalcu", ko pa so se na njegovo zgodbo odzvali njegovi sledilci in trdili, da gre za Wanga, ki je po njihovih besedah vpleten v vrsto podobnih incidentov, je Owen na koncu potrdil, da gre res zanj. Mooney v videu trdi, da ga je Alexander Wang v nabito polnem newyorškem klubu leta 2017 neprimerno otipaval: "V nekem trenutku sem bil sam in ta moški poleg mene je očitno izkoristil to, da se nihče ni mogel premakniti in se me je kar začel dotikati – najprej po nogi, nato po mednožju. Otrpnil sem, ker sem bi v šoku. Pogledal sem na levo in videl tega znanega oblikovalca. Nisem mogel verjeti, kaj počne. To me je še bolj šokiralo."

Oglasili so se tudi nekateri, ki so povedali, da so videli podobne situacije ali so bili tudi sami žrtve Aleksandra Wanga. Owen se je odločil spregovoriti, ker meni, da mora javnost izvedeti, kakšen človek je Wang v resnici in da je v modni industriji vse preveč ljudi, ki svojo moč izkoriščajo za to, da zlorabljajo ljudi. Wang se je po obtožbah zavil v molk, njegovi predstavniki pa po poročanju ameriških medijev niso želeli komentirati obtožb.