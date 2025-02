Slavni na valentinovo družbena omrežja preplavili s čustvenimi objavami

Valentinovo je dan, ko ljubezni namenimo še nekoliko več pozornosti. Ta posebni dan pa so tudi letos številni znani obrazi obeležili s srčnimi objavami na družbenih omrežjih. Lepe besede je svojemu soprogu princu Harryju namenila Meghan Markle, nič kaj bolj skromna pa ni bila pevka in igralka Demi Lovato. Med drugimi so se ljubezni in svojim soprogom poklonile tudi Priyanka Chopra in slovenski pevki Natalija Verboten ter Nuša Derenda.

Ljubezen je v zraku. Slavni so se na valentinovo s številnimi objavami poklonili svojim srčnim izbrancem. Meghan Markle je na družbeno omrežje objavila romantično fotografijo s svojim princem Harryjem, na kateri se poljubljata. "Doma skrbim za najina otroka in pogrešam svojega Valentina, ko nadaljuje z igrami Invictus, spreminja življenja in nas vse opominja na moč zdravljenja in odpornosti prek teh neverjetnih veteranov in njihovih družin. Ponosen sem na svojega moža in na to, kar je ustvaril. Ljubezen moja, za vedno bom s teboj jedla burgerje in krompirček ter ribo in krompirček. Hvaležna zate." Zapisu je pripisala, da ljubezen vedno zmaga in se podpisala s svojo inicialko.

Nekdanji kraljevi par se je namreč pred dnevi skupaj mudil v Kanadi, kjer sta spremljala tradicionalne igre vojnih veteranov, ki jih je leta 2014 ustvaril princ Harry. Igralka je pred dnevi odšla nazaj domov k otrokoma, soprog pa se ji bo kmalu pridružil. Zaljubljen pa je tudi njegov odtujen brat princ William. Valižanski princ in princesa Catherine sta valentinovo prav tako obeležila z romantično fotografijo.

Na dan zaljubljencev je prikupno fotografijo, ki jo krasi ogromen šopek rož, objavila izbranka dirkača Marca Marqueza in zapisala: "Ljubim te." 31-letnik je razmerje s svojim sedanjim dekletom, modelom Gemmo Pinto oznanil maja 2023.

Demi Lovato je v objavi na valentinovo priznala, da že komaj čaka, da se poroči s svojim zaročencem. "Jordan, komaj čakam, da se poročim s teboj!! Zadnja 3 leta so bila najboljša 3 leta mojega življenja in za to se moram zahvaliti tebi. Obsedena sem s tvojim srcem, tvojo ljubeznijo in tvojo svetlobo. Komaj čakam, da se postaram s teboj in da skupaj ustvariva družino. Vse najboljše za valentinovo ljubezen mojega življenja. Ljubim te dragi," je pripisala galeriji fotografij. Kanadski glasbenik Jordan Lutes je priljubljeno zvezdnico zaročil konec leta 2023.

Srečno sta zaljubljena tudi pevec Nick Jonas in igralka Priyanka Chopra. Slednja je na Instagram objavila dve skupni fotografiji. Eno izpred let in novejši posnetek. "Kako se je začelo ... Kako nama gre. Srečno valentinovo mojemu večnemu Valentinu," je zapisala.

Na svojega dragega prav tako ni pozabila pevka Natalija Verboten, ki je v zapisu na družbenem omrežju razkrila, da si, kljub temu da sta se spoznala na valentinovo, sprva nista bila všeč. "Spoznala sva se na valentinovo pred 20 leti in sva si bila takoj antipatična. Čez kakšno leto sva ugotovila, da v resnici sploh nisva tako zoprna kot sva si bila na prvi pogled. Zdaj sva skupaj 19 let, od tega 17 let poročena, meni je pa s tabo vedno lepše Dejan Bojič. Za valentinovo ti želim, da me boš tako lepo cartal' še naprej," je zapisala.

