Slavni Neymar že v objemu nove Brazilke?

26-letni brazilski nogometaš Neymarje bil več let v burnem razmerju z igralko Bruno Marquezine, zdaj pa so se tuji mediji razpisali, da je razmerja konec. To naj bi potrdila tudi igralka: "Da, šla sva narazen, bila je njegova odločitev. Še vedno pa je med nama veliko spoštovanja, veliko ljubezni ..." Oboževalci so opazili tudi, da se že nekaj časa ne pojavljata skupaj, poleg tega ne objavljata več skupnih fotografij, kar je nakazovalo na to, da med njima ni bilo več ljubezni.