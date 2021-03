Slavni nogometaš Iker Casillas se ločuje

Sara Carbonero in Iker Casillas ne živita več skupaj.

Po poročanju revije Lecturas,ki je izšla v torek, sta se nekdanji nogometašIker Casillas in Sara Carbonero, ki je zaposlena na španskem radijskem programu Marca, odločila, da gresta vsak svojo pot.

Omenjena revija se v svojih trditvah sklicuje na zanesljive informacije. Med drugim navaja, da je razhod med Saro in Ikerjem dokončen, saj že nekaj časa živita ločeno. Iker je že pred več tedni zapustil njihovo družinsko domovanje. Odločila sta se, da se bosta razšla sporazumno.

Po zadnji operaciji, ki jo je imela 37-letna novinarka Sara Carbonero, je vratar mamo svojih otrok spremljal, medtem ko je bila v bolnišnici, a resnica je, da že nekaj časa živita ločeno in da za njun zakon ni več upanja.

Odkar sta se leta 2010 spustila v razmerje, sta skupaj premagala marsikatero preizkušnjo. Svojo ljubezen sta leta 2014 okronala z rojstvom sina Martina, leta 2016 pa sta v Madridu skočila v zakon. In še istega leta, le tri mesece po poroki, sta Martina razveselila z bratcem Lucasom. Sara je po poroki svojo kariero dala na stran in se posvečala predvsem družini, kasneje pa se je vrnila v novinarske vode.

Leta 2019 je Iker Casillas doživel srčni infarkt, nekaj tednov kasneje pa so zdravniki pri Sari odkrili raka jajčnikov. Na srečo bolezen ni napredovala, saj so jo na srečo odkrili v zgodnji fazi in operacija je bila uspešna. Sledilo pa je zdravljenje.