Zvezdniki v zaščitnih maskah: modna muha ali resnična skrb za zdravje?

Medtem ko so holivudski zvezdniki na družbenih omrežjih sprožili "trend" selfijev v zaščitnih maskah, se južnokorejski zvezdniki na perečo zdravstveno nevarnost odzivajo z donacijami organizacijam, ki se borijo proti širjenju novega koronavirusa. Znane osebnosti ne bi smele govoriti o tako resnih zadevah, pa je jasen nemški nogometni manager Jürgen Klopp.

Čeprav Svetovna zdravstvena organizacija uporabo zaščitne maske za nos in usta za preprečevanje širjenja Covid-19 svetuje le zdravstvenim delavcem, tistim, ki kažejo simptome okužbe ter tistim, ki doma skrbijo za obolele, pa je kot kaže to postala "obvezna oprema" nekaterih zvezdnikov. Številni se namreč na družbenih omrežjih kažejo v zaščitnih maskah. Ena od teh je holivudska igralka Gwyneth Paltrow, ki je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri med letom za Pariz nosi črno zaščitno masko s filtri. Ob fotografiji je zapisala: "Na poti v Pariz. Paranoična? Preudarna? Panična? Mirna? Pandemična? Propaganda? Paltrowova bo samo na letalu šla spat s to stvarjo na sebi. Bila sem že v tem filmu. Ostanite varni. Ne rokujte se. Pogosto si umivajte roke." S tem pa je namignila na film Kužna nevarnost iz leta 2011, v katerem je zaigrala eno glavnih vlog in ki je v tem času postal znova zelo gledan film.

Podoben selfie s kirurško masko na obrazu je na Instagramu objavila tudi igralka Kate Hudson. "Potovanje. 2020," je pripisala ob fotografiji. Nekateri sledilci pa so se obregnili v vrso maske, ki jo je igralka nosila. "Če te skrbi korona ... samo N95 maska te bo zaščitila. Ta, ki jo nosiš, ne bo naredila veliko ... Samo pravim," se glasi eden od komentarjev. Prav zaradi takšnih pripomb je nato Hudsonova pod fotografijo kolegice Gwyneth zapisala: "Ti imaš vsaj pravo masko!"

Supermodel Bella Hadid je še ena v nizu zvezdnic, ki so svojim sledilcem pokazale, da jih skrbi koronavirus. Na poti iz Milana v Pariz, kjer se je udeležila tedna mode, si je namreč nadela zaščitno masko.

Britanski supermodel Naomi Campbell pa je na Instagramu objavila posnetek svoje "rutine" na letalu. Najprej si nadene gumijaste rokavice, nato pa z antiseptičnimi robčki počisti vse površine. "Očistite vse, česar se dotikate," je dejala v posnetku medtem, ko je drgnila po daljincu. Svojim 8,5 milijona sledilcem je sporočila naj bodo varni.

Zaščitno masko si je na letališču v Chicagu nadela tudi pevka Selena Gomez, ki je s svojimi sledilci na Instagramu delila fotografije s potovanja, na katerega se je odpravila s svojo mamo. Na eni od fotografij pa nosi belo masko.

Tudi zvezdnik resničnostnega šova Brody Jenner se je slikal z zaščitno masko in selfie objavil na Instagramu. Posnetek je nastal na pol praznem letalu na poti na Bali, kjer se je udeležil prijateljeve poroke.

Po tem, ko so Evo Longorio, ki se mudi v Italiji, oboževalci zasuli z zaskrbljenimi sporočili na Instagramu, jih je zvezdnica skušala pomiriti z videom. "Snemam v majhnem mestecu v Italiji. Nisem niti blizu severa. Hvala za vaše skrbi," je dejala v posnetku.

Klopp: Znane osebnosti ne bi smele govoriti o tako resnih zadevah Zdrav razum pa je pokazal nogometni trener angleškega kluba Liverpool Jürgen Klopp, ko so ga na novinarski konferenci vprašali, kaj si misli o koronavirusu. "Kar mi ni všeč v življenju je, da je glede tako resne stvari, pomembno mnenje nogometnega managerja.Tega ne razumem. Res ne razumem. Kaj, če bi vas jaz to vprašal, ste v istem položaju kot jaz. Torej, ni pomembno, kaj pravijo znani ljudje. O stvareh morate govoriti na pravi način. Ne pa, da o tem govorijo ljudje, ki ne vedo nič o tem, kot sem sam. Ljudje, ki imajo znanje, bi morali o tem govoriti in reči ljudem: naredite to ali to in vse bo v redu – ali pa ne," je dejal. "Ne spoznam se na politiko, ne spoznam se na koronavirus. Zakaj sprašujete mene? Vse, kar počnem je, da nosim bejzbolsko kapo in neurejeno brado," je bil kritičen.

Azijski zvezdniki z donacijami v boj proti širjenju virusa Medtem ko se holivudski zvezdniki slikajo z maskami, pa številni kitajski, južnokorejski in drugi azijski zvezdniki, ki družbene posledice koronavirusa občutijo še precej bolj, kot zvezdniki na zahodu, donirajo velike vsote denarja različnim organizacijam, ki skrbijo za preventivo in preprečevanje širjenja okužbe. Tudi z oskarjem nagrajeni režiser Bong Joon-ho, ki se je rodil v južnokorejskem kraju Daegu, ki ga je koronavirus najbolj prizadel, je lokalni zvezi za spopadanje z nesrečami doniral 100 milijonov vonov (približno 75.000 evrov). Spreminjanje scenarijev, prestavljene premiere Koronavirus je skoraj prisilil ustvarjalce priljubljene britanske serije Coronation Street, da spremenijo scenarije, po tem ko se je eden od igralcev samoizoliral po vrnitvi iz dopusta v tujini. Ustvarjalci serije so nato sporočili, da je član igralske zasedbe po posvetovanju z zdravstvenim osebjem ugotovil, da ni potrebe po karanteni, zato se bo snemanje serije nadaljevalo po prvotnih načrtih. So pa za kar sedem mesecev prestavili premiero novega filma o tajnem agentu Jamesu Bondu z naslovom Ni čas za smrt, ki je bila napovedana za 31. marec. Ustvarjalci so se za to potezo odločili zaradi dogajanja po svetu. Produkcijska hipa MGM je namreč zelo odvisna od finančne uspešnosti Jamesa Bonda. Ker bi se lahko zgodilo, da filmski navdušenci iz strahu ne bi prišli na premiero, bi to bil hud finančni udarec.

